Ligue des champions: N’Golo Kanté, le joueur infini

Sans le « petit » tournoi qui s’annonce dans les prochains jours, et duquel la France est favorite du reste, le milieu de terrain de Chelsea aurait déjà virtuellement remporté le Ballon d’or. En attendant, avec Chelsea, il a remporté la Ligue des champions, samedi soir à Porto. Et, pour changer, il a encore été élu « Homme du match ».

À force d’être élu « Homme du match », sur la scène européenne a fortiori, – ce fut le cas dans les deux demi-finales contre le Real Madrid et samedi soir dans la « finale de Cup » –, N’Golo Kanté va finir par recevoir le titre de joueur de la saison. Ou de Ballon d’or si vous préférez. C’est mathématique, c’est implacable. Mathématique, le Parisien ne l’est pas : il ne compte pas ses kilomètres sur un match – d’ailleurs, ceux-ci peuvent être trompeurs contre le Real à l’aller, Jorginho, le meneur de jeu, avait couru plus que lui. Implacable, ça oui. Avant-hier, il a encore été partout, tout le temps, de la première à la 97e minute ! Alors, si Kevin De Bruyne est un joueur total, N’Golo Kanté est lui infini. Parce qu’il a beau courir et il n’est jamais fini, usé. Il a beau impressionner depuis 5 ans par son abattage, il n’est pas encore fini, achevé – il lui manque encore une bonne dernière passe et de la familiarité avec le but, mais, bon, avec ces aptitudes en plus, il serait le joueur parfait…