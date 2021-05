Dauphiné: Brent Van Moer, un raid à la De Gendt

Un succès et tous les maillots! - Photo News

La roue de la fortune a enfin tourné dans le sens espéré. Le Waeslandien Brent Van Moer a ce dimanche remporté l’étape inaugurale du Dauphiné, au bout d’une échappée de près de 180 kilomètres sur les routes vallonnées du Puy-de-Dôme, conclue par 18 bornes en solitaire. Un numéro « à la Thomas De Gendt »... et c’est son glorieux aîné qui l’affirme ! À Issoire, cité qui accueillait départ et arrivée, le coureur originaire de Beveren a été convié… cinq fois sur le podium, ayant dans une razzia merckxiste raflé tous les maillots distinctifs et classements spécifiques de cette première partie de manivelles.

« Au fil de l’échappée, je songeais avant tout à la tunique de meilleur grimpeur », expliquait ce longiligne rouleur de 23 ans (ancien lauréat du Nieuwsblad juniors, vice-champion du monde espoir du chrono en 2018, à Innsbruck), un brin incrédule avant d’entamer son défilé de mode multicolore.