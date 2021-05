Carte blanche: appel en faveur de la régularisation des personnes sans papiers

Cela a conduit plusieurs centaines de ces travailleurs et travailleuses sans papiers à occuper, depuis plus de cent jours déjà, divers lieux emblématiques, dont des locaux de nos universités.

Leur revendication est simple et de bon sens : que des critères clairs et objectifs définissent des conditions de régularisation, que celle-ci soit automatique lorsque les critères sont remplis et qu’une commission indépendante contrôle le processus.

Depuis trois mois, ces personnes sans papiers ont mené de nombreuses manifestations pacifiques. Elles se sont exprimées à l’occasion de nombreux rassemblements et ont obtenu le soutien de nombreuses organisations et de très nombreux citoyens.

Elles ont également rencontré le secrétaire d’Etat à l’Asile et à l’Immigration, mais celui-ci ne veut admettre que des procédures individuelles où règne l’arbitraire.

Un geste ultime et dramatique

Ce blocage les a conduites à ce geste ultime et dramatique : la grève de la faim.

Dans les circonstances nouvelles créées par cette action de dernier recours, nous déclarons notre solidarité avec les travailleurs et travailleuses sans papiers.

Nous soutenons leur juste revendication.

Nous invitons nos Autorités académiques à exprimer publiquement leur engagement en faveur d’une procédure légale de régularisation claire et objective comme il se doit dans un Etat de droit.

Nous appelons les partis progressistes et humanistes à soutenir la régularisation des travailleurs et des travailleuses sans papiers.

Nous adjurons le gouvernement fédéral, et en particulier le secrétaire d’Etat, à mettre en œuvre sans délai une procédure de régularisation juste et équitable.

