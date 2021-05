Fondu de musiques inclassables, de studios fantômes et de petits labels mystérieux, Arnaud Le Gouëfflec s’est éveillé au monde en écoutant chanter les démons de la fanfare extraterrestre de Sun Ra. Grand frappé de rock excentrique, l’auteur a joué avec le batteur des Mothers Of Invention de Frank Zappa. Depuis 2013, son esprit sous acide traque les poètes maudits de l’histoire du rock avec Nicolas Moog, un dessinateur au nom de synthétiseur et aux neurones country-punk. Ces deux surréalistes ont composé et griffonné ensemble les 300 pages d’Underground, la bible des rockers oubliés et des grandes prêtresses du son.