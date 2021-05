Les Diables rouges se retrouvent à Tubize ce lundi pour entamer leur préparation à l’Euro 2020

Les Diables rouges se rassembleront ce lundi au centre national de Tubize pour entamer leur préparation pour l’Euro 2020, disputé dans onze villes européennes du 11 juin au 11 juillet. Notre équipe nationale débutera son parcours le 12 juin avec un duel contre la Russie à Saint-Pétersbourg.

Tout au long du tournoi, nous suivrons en direct l’actualité de nos Diables afin de vous faire vivre cet évènement sans en perdre une miette.

Si la plupart de l’effectif de Roberto Martinez rejoindra Tubize pour la première fois lundi, Axel Witsel, Nacer Chadli, Jérémy Doku et le réserviste Zinho Vanheusden s’entraînent déjà depuis la fin de cette semaine. Kevin De Bruyne rejoindra lui le groupe le 7 juin prochain. Un timing qui était prévu en raison de son implication avec Manchester City dans la finale de Ligue des champions samedi dernier et qui n’est donc pas lié à ses fractures du nez et de l’orbite encourrue dans ce match justement.