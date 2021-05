Le regard de Zinedine Zidane sur un fond blanc et ces mots : « Je pars parce que le club ne me donne pas la confiance dont j’ai besoin ». C’est la Une de AS ce lundi matin. L’entraîneur français a publié une lettre ouverte dans le journal espagnol pour expliquer les raisons de son départ du Real Madrid, officialisé jeudi dernier. Une initiative étonnante de la part de Zidane, qui semble vouloir s’adresser sans filtre à ses « chers madridistas », les supporters du Real.