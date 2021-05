Vaccins: la Belgique fait don de 4 millions de doses supplémentaires à Covax

La Belgique fait don de quatre millions de vaccins supplémentaires à Covax, la coopération mondiale visant à rendre les vaccins disponibles pour tous les pays. C'est ce qu'a déclaré la ministre du Développement, Meryame Kitir (Vooruit), lundi à De Ochtend.

Covax est la collaboration mondiale entre gouvernements et sociétés pharmaceutiques pour garantir que les vaccins contre le coronavirus soient disponibles et accessibles à tous les pays. Le système Covax est donc destiné à garantir que les pays les plus pauvres aient également un accès équitable aux doses de vaccin. « La vaccination est désormais 30 fois plus rapide dans les pays riches que dans les pays pauvres », justifie Meryame Kitir, ministre Vooruit.