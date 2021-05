Dexia bénéficie une nouvelle fois d'une garantie d'Etat de 10 ans

La banque résiduelle Dexia pourra bénéficier de garanties d'Etat de 2022 à 2031. La Belgique et la France se sont accordées pour prolonger les garanties. Le Luxembourg n'y participe plus et le plafond a été abaissé de 85 à 75 milliards d'euros, a confirmé Dexia lundi.

Les projets d'extension des garanties de l'État au-delà de 2021 sont connus depuis un certain temps. L'arrangement est définitif, maintenant que l'État belge a publié pour la dernière fois les textes juridiques nécessaires.

Les garanties actuelles arrivent à échéance à la fin de l'année. Via ce mécanisme, la Belgique, la France et le Luxembourg se portent garants pour un montant de 85 milliards d'euros.

Dans le nouveau régime, cette garantie sera 75 milliards d'euros, et le Luxembourg n'y participe plus. En effet, Dexia n'y a plus d'activités depuis la cession de sa filiale luxembourgeoise. Le plus grand risque est pour la Belgique, qui est responsable de 53% de la nouvelle garantie, soit 39,75 milliards d'euros. Paris s'occupe des 47% restants.