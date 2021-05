Chelsea ne lâche pas l’affaire pour Romelu Lukaku: le club anglais espère toujours le recruter cet été

L’avenir de Romelu Lukaku se poursuivra-t-il à l’Inter Milan, avec qui il vient d’être sacré champion d’Italie ? Le départ d’Antonio Conte et les problèmes financiers du club ont en tout cas mis le doute dans l’esprit de certains concernant la suite de la carrière du Diable rouge. Si ce week-end, la Gazzetta dello Sport semblait affirmer que Lukaku restera Interiste et sera au centre du projet de Simone Inzaghi, le nouveau coach, cela n’empêche pas aux autres équipes de rester très attentives. Et c’est notamment le cas de Chelsea.