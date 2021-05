Les Chinois autorisés à avoir trois enfants par famille

De moins en moins d’enfants et de plus en plus de personnes âgées : la Chine a décidé lundi de supprimer la limite de deux enfants par couple dans l’espoir de faire repartir la natalité dans le pays le plus peuplé du monde (plus de 1,4 milliard d’habitants).

Trois semaines après les résultats de son dernier recensement décennal, qui a révélé un fort ralentissement de la croissance de sa population, Pékin s’est résolu à libéraliser sa politique familiale, mais tout en maintenant une limite : pas plus de trois enfants par couple.

« En réponse au vieillissement de la population (…), un couple est autorisé à avoir trois enfants », a annoncé l’agence Chine nouvelle, citant les conclusions d’une réunion du bureau politique du Parti communiste dirigée par le président Xi Jinping.