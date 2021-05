La blessure de De Bruyne, le retour de Henry: focus sur l'actualité des Diables (vidéo)

Les Diables rouges entament ce lundi leur préparation pour l’Euro 2020 en se retrouvant au centre national de Tubize. À moins de deux semaines du début du tournoi, les choses ont un peu bougé au sein de l’équipe nationale. La grande surprise est évidemment le retour de Thierry Henry dans le staff de Roberto Martinez.

« Avec un vrai T2 comme Thierry Henry, il est clair que sa personnalité, son expérience et son aura un impact », analyse Frédéric Larsimont, notre chef foot et suiveur des Diables rouges. « On se souvient de ce qu’il s’est passé entre 2016 et 2018. Il était très présent, il a beaucoup pesé sur le mental des Diables et en particulier de Romelu Lukaku, qui est un peu le leader de cette équipe. »