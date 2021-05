Des arbres fruitiers en ville

Pierre Lacroix et Nina Vankerckhove, animateurs de la pépinière uccloise. © Roger Milutin.

En plein cœur du parc de Wolvendael à Uccle, se cache une pépinière pas comme les autres. Depuis 2019, cet ancien terrain d’athlétisme a été réhabilité en espace vert de six ares par la commune et un groupe de citoyens. En dépit des jeunes pommiers, poiriers, cassis ou framboisiers, le lieu n’est effectivement pas une pépinière classique : « Nous ne vendons rien aux particuliers », lance Pierre Lacroix, du Centre d’écologie urbaine, une Asbl promouvant l’écologie en ville qui coordonne le projet Pépinière citoyenne. Les grandes bottes dans la boue des giboulées de… mai, le jeune homme taille de robustes pieds d’arbres tout juste greffés. « Tous les arbres et arbustes fruitiers que vous voyez ici ont pour vocation d’être replantés dans l’espace public urbain. »