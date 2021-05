Les recommandations de la BNB n'ont pas limité l'accès des jeunes au marché hypothécaire

Depuis fin 2019, la Banque nationale recommande aux banques belges de se montrer plus prudentes dans l'octroi de prêts hypothécaires, en particulier ceux présentant une quotité élevée, c'est-à-dire la part empruntée par rapport à la valeur du bien.

La nécessité pour l'acheteur, dans certains cas, de devoir mettre sur la table davantage de fonds propres (par exemple 10% du montant de la valeur de l'immeuble) a fait craindre que les recommandations de la BNB ne viennent restreindre l'accès des jeunes Belges à la propriété. Selon la BNB, et contrairement à des informations parues ces derniers mois dans la presse, il n'en est toutefois rien, car les attentes prudentielles avaient justement tenu compte de cette préoccupation légitime et prévu des directives plus souples pour les primo-acquéreurs.