Thierry Granturco: «La bulle du football est tout près d’exploser»

Entretien

Alibi de tous ses maux et excès, grand méchant loup qui aurait dévoré le football, le covid n’a été qu’un révélateur, un accélérateur d’une bulle football désormais au bord de l’explosion. Certainement pas le déclencheur. Me Thierry Granturco, avocat spécialisé en droit du sport, constate les dégâts d’une évolution inaugurée il y a 30 ans au moins. Tristement, notre interlocuteur constate que la pandémie n’a même pas inspiré plus de sobriété aux dirigeants : « Ce manque de remise en question dans ce contexte extrême est remarquable. » Et l’UEFA ? « Dépassée ! Sa seule alternative salutaire ? Une… Super League ou l’appui du politique. »