Cocoon : le bien être à Pont-à-Celles

Á la sortie du Hainaut et aux portes du Brabant wallon, la commune de Pont-à-Celles est sur le point d’accueillir 12 appartements de la Résidence Cocoon et 7 maisons voisines. Fidèle à ses habitudes, la Sotraba nourrit l’objectif d’offrir aux occupants un lieu de vie de qualité, convivial et à taille humaine, dans un environnement à la fois calme, facilement accessible et proche de toutes les commodités.

Matériaux qualitatifs, isolants thermiques et acoustiques de dernière génération, raccordement au gaz, système de ventilation, cuisine équipée, porte blindée, autant de points forts qui finiront par vous toucher. Ajoutez à cela un espace de vie agréable avec des abords entièrement terminés, des zones vertes, une vue sur la campagne, des voiries bien pensées, et vous voilà convaincus !