Une double vente sonnante et trébuchante chez Jean Elsen ces vendredi et samedi

Plus de 2.500 pièces de monnaie, médailles, livres, jetons et décorations au menu ces 4 et 5 juin chez les kings de la numismatique, Jean Elsen & ses Fils.

Préparez vos loupes et vos compte-fils, nettoyez vos lunettes, affûtez vos iris : l’énorme vente de la maison Elsen (il n’y a pas eu de rendez-vous en mars, celle-ci compte donc double), c’est un feu d’artifice miniature.

Deux journées pour disperser des monnaies des mondes grec, celte et romain, frappées sous le règne d’Auguste, Hadrien, Antonin le Pieux ou Théodose II ; mais aussi des merveilles venues d’Orient, de Byzance, du Moyen-Âge et du Haut Moyen-Âge, des pièces belges (siège d’Anvers, Léopold Ier, Léopold II, Albert Ier, Léopold III, Congo) et françaises (Louis IX, Louis XIV, Louis XV, Convention, Directoire, Henri V, Louis-Philippe, etc.) ; des médailles enfin, des jetons, des trésors des temps modernes, des livres et des décorations…