Voyages: voici les destinations en zone verte sur la carte de l’ECDC

Sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), tous les pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen sont en rouge, à quelques exceptions près. - Photo News

Malte rejoint lundi la liste des destinations en zone verte mise à jour chaque semaine par le SPF Affaires étrangères, tout comme l’Islande, la Finlande occidentale et la région finlandaise d’Aland. La région espagnole de Murcie passera, elle, au rouge à partir de mercredi.

Chaque dimanche, le ministère des Affaires étrangères prépare un état des lieux des destinations de voyage sur la base des données et des critères du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Tous les pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen sont en rouge, à quelques exceptions près.

Zones oranges

Certaines régions d’Autriche, Suisse, République tchèque, Grèce, Italie, Espagne, Finlande, France, Norvège et Pologne se colorent d’orange alors qu’elles étaient en rouge la semaine dernière.