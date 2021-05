Coup de tonnerre en Division 1: le Qatar lâche l’AS Eupen

Comment se dessine le futur de l’AS Eupen ? Voilà une question à laquelle il est bien délicat de répondre à l’heure actuelle. Il n’y a pas encore si longtemps, Aspire avait repris la main sur la gestion interne du club via Ivan Bravo pour remettre de l’ordre en coulisses. Sur le plan sportif, Bravo et le directeur sportif, Jordi Condom, devaient préparer la saison prochaine, notamment via l’arrivée de joueurs qataris afin de préparer le Mondial 2022. Il existait également un projet de rénovation des infrastructures, notamment avec la construction d’une salle de fitness pour le noyau pro. Tout semblait clair, la ligne directrice évidente.