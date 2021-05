Standard: Arnaud Bodart élu «joueur de la saison» par les supporters

Arnaud Bodart a été élu joueur de la saison par les supporters du Standard. Le gardien de but des Rouches a été préféré aux milieux de terrain Nicolas Raskin et Selim Amallah. L’attaquant Joao Klauss et le défenseur Merveille Bope Bokadi complètent le top 5. Les fans du Standard pouvaient voter via l’application de leur club.

Lors d’une saison décevante pour le Standard, Bodart a été plus d’une fois l’homme fort entre les poteaux. Le Liégeois de 23 ans a joué cinquante matches officiels cette saison, marquant un but et gardant ses filets vierges à douze reprises.

Fin novembre, il a marqué le but égalisateur contre Eupen (2-2). Il a manqué les deux derniers matches à cause d’une commotion cérébrale.