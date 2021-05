Isabelle Bats et Mathias Varenne nommés à la tête du théâtre de la Balsamine

I els investiront la Balsamine comme on investit un jardin. À l’écoute de ciels et cieux qui y poussent. Une maison-jardin d’artistes à l’intérieur de laquelle iels proposeront une programmation artistique diversifiée et riche d’écritures en mutations, de pratiques émergentes et transdisciplinaires. » C’est ainsi que les nouveaux directeurs de la Balsamine, Isabelle Bats et Mathias Varenne, décrivent leur projet pour ce théâtre, bientôt quadragénaire, logé dans les anciennes casernes militaires Dailly à Schaerbeek. Le iels utilisé pour les désigner résume l’attention que ces deux personnalités issues de la performance portent, depuis toujours, à déplacer les questions de genre notamment.