Un Israël sans Netanyahou se prépare

Traîtres », « corrompus », « escrocs »… Les noms d’oiseaux ont volé. Les soutiens de Binyamin Netanyahou se sont pressés par centaines dimanche soir pour hurler leur colère de voir leur champion si près de perdre son siège de Premier ministre.

Cela fait plus de deux mois que les Israéliens attendent un nouveau gouvernement. Et plusieurs années que le pays s’enfonce dans une interminable crise politique. Mais dimanche soir, le politicien Naftali Bennett a débloqué une (petite) partie du problème. Dans un ultime retournement de veste, il a dit son intention d’entrer dans un gouvernement anti-Netanyahou, pour déloger de son poste le Premier ministre le plus endurant de l’histoire d’Israël.