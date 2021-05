Barry Copa Boubacar de retour en Belgique: il devient entraîneur des gardiens chez les jeunes à La Gantoise

L’Ivoirien avait joué à Beveren, Lokeren et OH Louvain.

C’est un retour qui va faire du bruit, tant le gardien de but était apprécié en Belgique : Barry Copa Boubacar devient entraîneur des gardiens chez les jeunes à La Gantoise durant les deux prochaines saisons.

C’est sur ses réseaux sociaux que les Buffalos ont annoncé la nouvelle. « Bienvenue Barry Copa Boubacar ! Un entraîneur des gardiens de but avec des tonnes d’expérience internationale pour les classes supérieures de nos jeunes. En effet, il a participé à trois Coupes du monde. Il a aussi remporté une fois la CAN avec son pays et deux fois la Coupe de Belgique chez nous ».