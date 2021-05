Festivals: le Gaume Jazz fera chanter Rossignol du 6 au 8 août

L’édition 2020 du Gaume Jazz s’est faite en petit comité : 200 personnes en version semi-acoustique dans la prairie ensoleillée du Centre culturel de Rossignol-Tintigny. « Ça a bien marché, et nombre de spectateurs auraient aimé que cela soit reconduit de cette manière cette année », sourit Benoît Piedbœuf, président du Gaume Jazz et bourgmestre de Tintigny. « Mais non, nous voulons aller de l’avant et continuer à proposer au plus grand nombre un programme de culture autour des créateurs. »