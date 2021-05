Nafi Thiam poursuit sa préparation à Montreuil

Après les Pays-Bas et Tilburg, place à la France et à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Une bonne semaine après une rentrée correcte dans des conditions climatiques compliquées sur 100 m haies et en longueur, Nafi Thiam va passer à la hauteur, ce mardi soir, en banlieue parisienne. Un test de plus dans le cadre de sa préparation pour les Jeux de Tokyo.

Initialement, il était prévu qu’elle y affronte Mariya Lasitskene, la triple championne du monde de la discipline. Mais après un début de saison très moyen pour elle – 1,80 m à Dessau et 1,88 m à Gateshead lors de l’ouverture de la Diamond League – causé par des douleurs à la hanche, la Russe a renoncé en dernière minute.

Du coup, Thiam se retrouvera un peu seule face à l’Israélienne Danielle Frenkel (record personnel : 1,92 m/meilleure performance 2021 : 1,77 m) et une ribambelle de Françaises, dont Solène Gicquel (1,88 m/1,85 m) possède les meilleures références.