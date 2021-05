Roland-Garros: désillusion pour David Goffin, éliminé au premier tour par Lorenzo Musetti

David Goffin a été éliminé dès le premier tour de Roland-Garros, lundi, à Paris. Goffin, 13e joueur mondial et tête de série N.13, s’est incliné 6-0, 7-5 et 7-6 (7/3) face à l’Italien Lorenzo Musetti (ATP 76). La rencontre a duré 2 heures et 18 minutes.

Pour la deuxième année consécutive, Goffin prend donc la porte dès le premier tour des Internationaux de France après une défaite contre un jeune Italien. Après Jannik Sinner l’an passé, le bourreau du Liégeois se nomme cette année Lorenzo Musetti, 19 ans.

Face à un Goffin nerveux, Musetti survolait le premier set 6-0. Le deuxième set était plus disputé. Goffin s’offrait même une balle de set à 4-5 sur le service de son adversaire. Mais le N.1 belge ne convertissait pas cette occasion. Musetti s’emparait de la mise en jeu suivante de Goffin et s’en allait gagner le deuxième set 7-5.