Le Danemark a aidé la NSA à espionner les alliés européens des Etats-Unis

Le scandale ne pouvait plus mal tomber : à deux semaines du sommet de l’OTAN, qui se tiendra le 14 juin à Bruxelles, la télévision publique danoise DR a révélé que la NSA (agence d’espionnage technologique) américaine avait placé sur écoutes de nombreux dirigeants et hauts fonctionnaires européens – allemands, français, suédois et norvégiens – entre 2012 et 2014. Détail embarrassant : ces écoutes étaient opérées depuis le sol danois, et étaient connues des services de renseignement militaire locaux (FE). DR a eu accès à plusieurs sources anonymes confirmant l’existence d’un rapport interne rédigé en 2015. Il dressait le bilan d’une opération secrète baptisée « Dunhammer » (joncs) depuis un centre de données situé sur l’île d’Amager au sud de Copenhague.