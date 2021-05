«Personne n’agit et on en parle si peu»

Combien d’incidents d’ypérite y a-t-il eu dans la Baltique polonaise ?

23, surtout dans les années 1950 et 1970. Le dernier remonte à janvier 1997 : les huit membres de l’équipage du chalutier WŁA-206 avaient pêché environ 30 kilos de poisson et près de 6 kilos d’une substance dont la couleur et l’aspect rappelaient l’ambre. Une fois rentrés au port de Władysławowo, ils s’en étaient débarrassés et le lendemain, ils s’étaient réveillés avec des brûlures aux mains et au visage. Les pêcheurs danois, eux, en trouvent tous les ans.

Quel a été l’accident le plus grave en Pologne ?