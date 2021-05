Roland-Garros: le Français Benoît Paire en larmes après sa défaite au premier tour (vidéo)

Avec le soutien inconditionnel et bruyant du public, Benoît Paire (40e mondial) a pris un set au Norvégien Casper Ruud (16e), lundi au premier tour de Roland-Garros, avant d’avoir une baisse de régime et de s’incliner 5-7, 6-2, 6-1, 7-6 (7/4).

« Me retrouver sur ce court avec une ambiance pareille dès les premiers points, ça m’a fait chaud au cœur », a-t-il reconnu. « Et ça m’a surmotivé. j’attendais ce moment, j’attendais le retour du public, j’attendais de pouvoir partager ces moments-là et j’ai ressenti beaucoup d’émotion en entrant sur le terrain. Donc forcément, c’est quelque chose qui va me marquer ».

« En termes de résultat ce n’est pas ce que j’attendais, mais en termes de bien mental, c’est ce que je recherchais. Je suis hyper rassuré, hyper fier de jouer ce tournoi devant un public qui m’a soutenu comme ça. C’était extraordinaire », a ajouté le joueur de 32 ans qui a quitté le court en larmes.