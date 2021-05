La préparation pour l’Euro 2020 est bel et bien lancée pour les Diables rouges, qui sont arrivés à Tubize ce lundi après-midi et qui ont participé, à 18h15, à leur première séance d’entraînement, à huis clos. Pour cette première session, Roberto Martinez a pu compter sur l’ensemble de son groupe, à l’exception de Kevin De Bruyne, qui a disputé ce samedi la finale de la Ligue des champions, lors de laquelle il s’est fracturé le nez et l’orbite.