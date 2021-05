Analyse: David Clarinval, plus bleu que bleu

Par David Coppi , Julien Bosseler et D.Ci et J.Bo

Un David Clarinval bien bleu avant le Comité de concertation, ce n’est pas étonnant. Le même qui, dans la foulée, recadre le programme du gouvernement en termes socio-économiques, boxant les organisations syndicales et la ministre socialiste des Pensions, là, c’est le bonus. En l’occurrence, le libéral-réformateur trace deux « lignes rouges », comme il les appelle pour bien se faire comprendre en face : on ne touche pas aux pensions complémentaires, on ne touche pas non plus au mécanisme « zéro cotisations sociales » pour le premier emploi. Les organisations syndicales, énervées déjà après avoir très peu récolté dans la négociation ayant trait aux salaires (la fameuse marge maximale de 0,4 %), y verront comme une provocation. La ministre socialiste des Pensions, Karine Lalieux, qui promet une belle grande réforme dans son domaine pour le mois de septembre, y verra, elle, la volonté dans le camp libéral de baliser sérieusement son ambition – ce qui était prévisible mais paraît clair maintenant.