Pour le lobby laïque, deux heures de philosophie, ce serait le minimum

Le parlement de la Communauté française réunit à nouveau cette semaine son groupe de travail chargé de réfléchir à l’avenir des cours philosophiques à l’école. Faut-il plus de philosophie et citoyenneté au détriment des cours de religion ou de morale ? Le monde laïque milite dans ce sens.

Le gouvernement s’engage à charger un groupe de travail spécifique d’examiner l’extension à deux heures de l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté pour l’ensemble des élèves de l’enseignement obligatoire. » C’est écrit noir sur blanc dans la Déclaration de politique communautaire de l’exécutif francophone PS-MR-Ecolo du 19 septembre 2019. Noir sur blanc… ne veut pas dire que tout est plié pour les historiques cours de morale ou de religion. Il n’est pas dit, par exemple, que ces derniers seront supprimés. Il n’est rien dit de l’obligation constitutionnelle sur le sujet. Rien, non plus, sur la manière dont le libre sera concerné. En fait, la déclaration de politique communautaire a promis de lancer un débat, mais elle ne dit pas quand, comment et avec quels moyens elle aboutira. C’est la tâche du groupe de travail, qui reprend ses travaux cette semaine, des travaux estampillés du sceau du huis clos.

1