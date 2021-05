Euro 2020: bienvenue au cœur du QG des Diables (photos)

Un contre-la-montre. Jusqu’à la dernière seconde avant l’arrivée des Diables rouges à Tubize, le centre national, dont son hôtel composé de 70 chambres, était une fourmilière terminant sa chrysalide. À l’image des vestiaires et de la salle de musculation qui ont été fignolés ce lundi. Fred Veraghaenne, directeur des opérations à l’Union belge, et ses équipes ont tout mis en œuvre pour offrir aux Diables un camp de base taillé sur mesure où, théoriquement, les joueurs séjourneront durant cinq semaines. Soit jusqu’aux quarts de finale. Avant de prendre, comme toute la Belgique l’espère, la direction de Londres pour les demi-finales et la finale.