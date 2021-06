David Clarinval veut de nets assouplissements pour l’horeca et le commerce

Le ministre des Indépendants et des PME souhaite mettre les restos, les bars et les magasins à l’agenda du Comité de concertation de vendredi. Pour les libérer davantage des contraintes sanitaires.

David Clarinval (MR), ministre des Indépendants et des PME, veut aussi rassurer les forains et même leur offrir de la liberté avant le 30 juillet. - Dominique Duchesnes.

Sentez-vous ce bon air de vacances ? Il imprégnera très largement le prochain Comité de concertation programmé ce vendredi 4 juin… et d’ailleurs reporté à cette date pour se caler avec les dispositions européennes en matière de voyage pour cet été. Mais il se pourrait que le tourisme ne soit pas le seul point à l’ordre du jour du Codeco. C’est en tout cas l’objectif de David Clarinval (MR) : le ministre fédéral des Indépendants et des PME annonce qu’il espère obtenir des assouplissements supplémentaires pour l’horeca, le commerce et les activités foraines. « J’ai déposé une note en ce sens sur la table du kern de ce mardi matin. Et on en reparlera en Codeco ce vendredi », déclare-t-il au Soir.