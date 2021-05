Roland-Garros: 723 jours d’attente pour 1h33 de vrai Federer

« Il y avait deux monuments ce lundi à Paris : la Tour Eiffel et Roger Federer… » : voilà une phrase en forme de cocarde qui résume bien l’excitation générale au moment de revoir le Maître à Roland-Garros. Car même si le temps semble avoir moins d’emprise sur la légende du tennis (40 ans en août), il défile néanmoins. Federer est très bien placé pour savoir que lorsqu’un sportif est blessé, et opéré, à cet âge (à deux reprises au genou droit en 2020), les mois comptent double… Le Suisse n’avait plus joué en Grand-Chelem depuis sa demi-finale perdue contre Djokovic à l’Open d’Australie 2020 et il n’avait plus franchi la porte d’Auteuil depuis Roland-Garros 2019, soit 723 jours ! Une absence aussi grande que la curiosité générale sur l’état de forme d’un champion qui n’avait toujours que trois matches dans les jambes en 2021 (2 à Doha et 1 à Genève) et pas vraiment encore un niveau digne de… Federer.