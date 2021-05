Diables rouges: Roberto Martinez entre optimisme et prudence

Ce lundi, plus de cinquante journalistes étaient devant leur ordinateur pour poser des questions à Roberto Martinez et prendre des nouvelles des Diables rouges alors que ceux-ci entament leur préparation pour l’Euro 2020 à Tubize.

Premier jour de rassemblement et première séance devant la presse pour Roberto Martinez. S’il a poliment refusé de parler de son avenir après l’Euro, le sélectionneur catalan a été bombardé de questions sur de nombreux cas individuels. Et ils ne manquent clairement pas dans les rangs des Diables à moins de deux semaines de l’entrée en lice de la Belgique à l’Euro du côté de Saint-Pétersbourg. De la double fracture du nez et de l’orbite de Kevin De Bruyne au retour surprise de Thierry Henry dans le staff en passant par les états de santé d’Eden Hazard et Axel Witsel, les sujets chauds sont légion pas dans le giron de l’équipe nationale.

Avec des nouvelles rassurantes données par Roberto Martinez dans la plupart des cas même si on comprend bien que la Belgique ne disposera pas d’un effectif à 100 % au moment de regarder son homologue russe dans le blanc des yeux le 12 juin.