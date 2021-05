David Goffin éliminé d’emblée à Roland-Garros: rien ne va plus

Bis repetita… Et ça ne plaît pas vraiment au tennis belge ! Pour la deuxième fois d’affilée (la 4e en tout), David Goffin est éliminé d’entrée à Roland-Garros, le tournoi qui l’avait révélé voici 9 ans.

Défait au premier tour de Roland-Garros contre un jeune talent italien de 19 ans, classé aux alentours de la 75e place mondiale, sur pratiquement le même score (5-7, 0-6, 3-6 contre Sinner en 2020 et 0-6, 7-5, 7-6 contre Musetti ce lundi), en huit mois de temps, David Goffin a revécu le même cauchemar sur cette terre battue parisienne qu’il apprécie tant pourtant. Et il ne pourra pas dire qu’il n’avait pas été prévenu ! Mais d’emblée il encaissait un 0-6 en 28 minutes, qui dans l’état de sa confiance actuelle, sonnait pratiquement le glas de ses espoirs dans ce Roland-Garros qui aurait pu relancer sa saison. On en est loin, très loin !