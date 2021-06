Chaque 1er jour du mois, plusieurs changements entrent en vigueur. Voici ce qui change dès le 1er juin en Belgique.

Lunettes

Un plus grand nombre de personnes pourront se voir rembourser les verres de lunettes dès le 1er juin. Les verres étaient remboursés, peu importe l’âge, à partir d’une dioptrie de 8,25, ils le seront désormais à partir de 7,75. Pour les mineurs et les personnes de plus de 65 ans, ce seuil passe de 8 à 7,5. Près de 23.500 personnes sont potentiellement concernées.

