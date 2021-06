Un campement africain dos à la station de dessalement

Pendant que les Marocains cherchent un moyen de passer inaperçus en petits groupes, plus de 120 personnes originaires d’Afrique subsaharienne, essentiellement de Guinée, du Mali et de Côte d’Ivoire, mais aussi du Congo, du Cameroun et du Liberia, se sont installées dans les environs de la station de dessalement de la ville. La majorité d’entre eux ont quitté leur pays depuis des années, et ils attendaient depuis plusieurs mois une occasion de franchir la clôture. Cette occasion s’est présentée lorsque le contrôle des entrées a été relâché.