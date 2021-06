Voyages à l’étranger: des experts s’inquiètent du prix élevé des tests PCR (vidéo)

Le pass sanitaire européen demande une preuve pour s’assurer que les voyageurs sont en bonne santé et ne transmettent pas le virus.

Faut-il rendre les tests PCR gratuits ? Alors que l’été approche, que les vacances se préparent, la question se fait de plus en plus pressante. Le pass sanitaire européen demande une preuve pour s’assurer que les voyageurs sont en bonne santé et ne transmettent pas le virus. Mais si la vaccination s’accélère, tout le monde n’a pas encore eu l’occasion d’être convoqué. Un test PCR (négatif) est alors nécessaire.

« L’important est que les gens se testent, » a souligné Charlotte Martin, infectiologue au CHU Saint-Pierre rappelant le coût important que ces tests PCR (50 euros l’unité) pour une famille par exemple.