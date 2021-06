Des tests PCR payants pour les vacances? Des membres du gouvernement répondent

Ce mardi, sur les ondes de la RTBF, la secrétaire d’Etat au Budget Eva De Bleeker (Open VLD) s’est exprimée sur le coût des tests PCR pour les Belges. Le prix de ces tests s’élève actuellement à 47 euros. A la veille des vacances d’été, plusieurs voix s’élèvent afin de réclamer la gratuité de ces tests. Cependant, il ne serait pas prévu que le coût total de ces derniers soit pris entièrement en charge par les autorités. « On va en discuter au sein du gouvernement », confirme Eva de Bleeker. « Mais si on fait tout gratuit, ça augmente la dette publique. On va essayer de trouver un équilibre. J’ai entendu que cela coûterait 500 millions d’euros mais ça dépend si on fait tout ou une partie gratuite et là rien n’est encore décidé. »