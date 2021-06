Jérémy Doku affiche les ambitions des Diables à l’Euro: «On a une équipe pour faire quelque chose de grand»

Les Diables rouges sont arrivés à Tubize ce lundi après-midi, afin d’entamer leur préparation pour l’Euro 2020 qui débute le 11 juin prochain. Après Eden Hazard et Roberto Martinez hier, c’est Jérémy Doku et Timothy Castagne qui se sont présententés ce mardi en conférence de presse.

Interrogé sur ses ambitions avec les Diables pour l’Euro 2020, Jérémy Doku a affiché son optimisme : « « On a une équipe pour faire quelque chose de grand à l'Euro, on doit être dans le top. Je vais essayer de montrer de quoi je suis capable pour ma première sélection, et avoir le plus de minutes possibles »