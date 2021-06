Le taux d'inflation annuel de la zone euro en hausse à 2%

Parmi les principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en mai (13,1%, comparé à 10,4% en avril), suivie des services (1,1%, comparé à 0,9% en avril), des biens industriels hors énergie (0,7%, comparé à 0,4% en avril) et de l'alimentation, alcool et tabac (0,6%, stable comparé à avril).

L'inflation devrait progresser en Belgique également, à 2,5% selon cette première estimation de l'office européen des statistiques, contre 2,1% en avril.