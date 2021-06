Plusieurs scénarios sur la table pour une Belgique climatiquement neutre en 2050

La Belgique a techniquement les moyens d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et plusieurs voies sont possibles pour y parvenir, mais cette transition passera à la fois par des changements de comportement, des progrès technologiques et d'importants investissements dans les infrastructures, selon une étude prospective réalisée par le Service Changements climatiques du SPF Santé publique et présentée mardi.

Plusieurs scénarios ont été identifiés menant à une Belgique neutre sur le plan climatique en 2050, l'un des principaux objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. Ces scénarios ont été développés à partir d'un outil, disponible en ligne, qui permet de "jouer" sur les niveaux d'ambition de plus d'une centaine de leviers dans tous les secteurs de la société (production d'énergie, transport, bâtiments, agriculture, etc.) et d'en évaluer la répercussion sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2050 et sur la consommation des ressources.