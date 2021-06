Voile à la Stib: le dossier atterrit sur la table du gouvernement bruxellois

La saga ayant trait au port du voile à la Stib se poursuit. Et repart de plus belle. L’on apprend, à bonne source, que Vincent Riga, commissaire Open VLD au sein du comité de gestion de la société de transports, a rédigé un courrier (adressé à Else Van den Brande, en charge de la Mobilité au gouvernement bruxellois) par lequel il introduit un recours contre la décision intervenue lundi, en comité de gestion toujours, qui renonçait à aller en appel… A savoir : en appel contre la décision du tribunal du travail de Bruxelles en date du 3 mai qui condamnait la Stib pour discrimination fondée sur les convictions religieuses et le genre.

Et maintenant ? Avec ce recours, l’affaire atterrit sur la table du gouvernement bruxellois. Qui devra trancher dans les 20 jours, toujours pour ou contre l’appel. Or, l’on sait les divisions profondes entre les partis de la coalition (rouges, verts et amarantes côté francophone) ainsi qu’en leur sein…