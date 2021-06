Diables rouges: les 5 choses à savoir sur Michy Batshuayi (vidéo)

1. il a la particularité d’avoir marqué dans toutes les compétitions auxquelles il a participé : Jupiler Pro League, Coupe de Belgique, Ligue 1, Coupe de France, Premier League, League Cup, FA Cup, Bundesliga, Liga, Copa del Rey, Ligue des champions et Europa League.

Et le constat est valable également sous la vareuse des Diables, aussi bien en phases qualificatives qu’en phases finales de l’Euro 2016 et du Mondial 2018. Il a aussi trouvé le chemin en phases qualificatives pour l’Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022. Impressionnant.