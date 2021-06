L'aéroport d'Ostende et le port de Zeebrugge veulent collaborer sur le plan logistique

L'aéroport d'Ostende et le port de Zeebrugge veulent créer une plateforme logistique. Dans le cadre de cette collaboration, une déclaration d'intention a été signée mardi entre le port et la société Versluys Logistics qui collabore avec l'aéroport d'Ostende depuis l'an dernier. Cette déclaration doit former la base d'une collaboration à terme qui mènera à une chaîne de production commune pour le fret aérien et maritime.