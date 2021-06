TB2 aux Tanneurs et aux Brigittines: des découvertes et trois pépites

Situés à quelques pas l’un de l’autre, le Théâtre Les Tanneurs et Les Brigittines ont décidé d’unir leurs forces à l’occasion d’un petit festival qui débarque enfin avec un an de retard.

Prévue dès juin 2020, la manifestation a dû être reportée pour cause de pandémie. Mais, cette fois, les deux partenaires comptent bien aller au bout de leur démarche. Au programme, des spectacles, essentiellement de danse contemporaine, rassemblés par deux au cours d’une même soirée. Le premier à 19 heures dans l’un des deux théâtres, le second à 21 heures chez le voisin. On y découvrira notamment Occupations de Pierre Droulers, Match 2 de Vilma Pitrinaite & Sabina Scarlat, La messe de l’âne d’Olivier de Sagazan, Dress Code de Julien Carlier ou encore Transmute de Sandman/Sabine Molenaar.

Et puis on y retrouvera trois pièces chorégraphiques magistrales de Thomas Hauert, du duo Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre et d’Ayelen Parolin. Créées entre 2018 et 2020, ces trois pépites vont enfin pouvoir retrouver le public.