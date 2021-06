P!nk nous rappelle le monde d’avant: l’écoute intégrale

« All I know so far » est tiré de sa tournée mondiale passée par Werchter en 2019.

Regardez cette image prise du temps où on pouvait tous se serrer les uns sur les autres. La chanteuse américaine y embrasse son enfant. Ce souvenir est tiré de sa tournée mondiale passée par Werchter en 2019. Avec plus de 3 millions de billets vendus, cette tournée est la dixième la plus rentable de l’histoire et la plus lucrative pour une femme depuis le Sticky & Sweet Tour de Madonna en 2008-2009. Ce disque live y ajoute le « Time After Time » de Cyndi Lauper comme les « Bohemian Rhapsody » et « We Are The Champions » de Queen.

Label Sony Music.

Le site de l’artiste.