Un tout dernier coup d’œil à la collection Hemeleers chez Millon

L’œil d’un antiquaire bruxellois ». C’est le nom de cette vente très particulière et c’est exactement ça : tous les objets qui partiront aux enchères dimanche prochain ont hanté les murs de l’immense magasin (450 m2) de l’avenue des Casernes à Etterbeek. D’Angleterre, de France, de Suède, tous ont un jour tapé dans l’œil de Frantz Hemeleers qui, après 46 ans de bons et loyaux services, remet les clés de son île aux trésors.

Un bel orchestre de dix lutins-musiciens

« C’est une vraie liquidation, explique-t-il, décidée bien avant le confinement. La date avait été fixée, les publicités étaient parues, etc. C’était prévu pour… mars 2020. On a évidemment tout annulé, jusqu’à ce que Millon me propose d’organiser la vente publique de toute façon. »