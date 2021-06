Afrique du sud: le taux de chômage atteint un nouveau niveau record

Le taux de chômage en Afrique du Sud a atteint au 1er trimestre 2021 un nouveau niveau record, selon les données officielles publiées mardi, le pays le plus touché du continent par le Covid-19 continuant de subir les contrecoups de la pandémie.

Il atteint désormais 32,6% de la population active, une hausse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent.

C'est l'un des chiffres les plus hauts depuis le début du calcul de cette statistique trimestrielle en 2008, selon Risenga Maluleke, le patron de l'organisme national des Statistiques.

Le nombre de chômeurs atteint désormais 7,2 millions au 1er trimestre 2021, soit 8.000 personnes de plus qu'au trimestre précédent. Les destructions d'emploi ont surtout été enregistrées dans les secteurs de la construction et de l'agriculture, et les jeunes de 15 à 34 ans sont particulièrement touchés.

Le taux officiel du chômage ne tient compte que du nombre de personnes cherchant activement du travail. Si l'on intègre le nombre de personnes sans emploi mais ayant cessé de chercher du travail, le taux de chômage élargi passe à 43,2% (+0,6 point) de la population active.